Şarkışla’da

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, "Buzağılar Ölmesin" adlı seminer düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Tarım Kredi Bölge Müdürlüğünce Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, buzağıların bakımı, beslenmesi, meme, ayak ve fertilite sorunları anlatıldı.

Ayrıca, buzağı ölümlerinin önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemlere de değinildi.

Seminere, Kaymakam Akif Pektaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, İl Tarım Bölge Müdürü İsmail Köse, Şarkışla ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Uğur Furkan Yurt, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Bayram Sevim ve çiftçiler katıldı.