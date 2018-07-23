Şarkışla'da bilgilendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, vergi dairesi personeli ile mali müşavirler ve muhasebecilere 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu anlatıldı.

Esnaf Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükmü getirildiğini anımsatarak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz'a kadar müracaatlarını yapmaları gerektiğini söyledi.

Toplantıda katılımcılar vergi yapılandırmasıyla ilgili konularda bilgilendirildi.

Toplantıya, Sivas Vergi Dairesi Gelir Müdür Vekili Salih Özcandar, Şarkışla Esnaflar Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu ile Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Şoförler Odası Başkanı Alaattin Tinni katıldı.