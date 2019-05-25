Şarkışla'da besi çiftliğinde yangın

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Maksutlu köyü mevkisinde kurulan çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan ve kısa sürede büyüyen alevler, saman balyalarına sıçradı.

Çiftlikte bulunanların yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 300 rulo, 40 da kare şeklinde saman balyası yandı.

Çiftlik sahibi Aydın Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikte bir yıl önce yaşanan göçüğün ardından bu kez de yangın çıktığını dile getirdi.

Yangın ve göçük nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Coşkun, yetkililerden destek istedi.