Şarkışla'da bayramlaşma programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, programda yaptığı konuşmada, bayramların en güzel yanının insanları bir araya getirmesi olduğunu söyledi.

Kaymakam Pektaş ile Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde doktor, sağlık ekibi ve hastalarla da bayramlaşan Pektaş ve Oğuz, ayrıca ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programına, beldelerden Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.