Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ''Bağımlılıkla Mücadele'' toplantısı yapıldı.

Kaymakam Akif Pektaş başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Pektaş, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulayarak, "Toplumun hiç bir ferdinin olumsuzluklardan zarar görmesini istemiyoruz." dedi.

Toplantıya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer katıldı.

