Şarkışla'da asayiş denetimi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağır Mahallesi yolu üzerinde mevsimlik işçilerin bulundukları alanda, suça karışmış...

Şarkışla'da asayiş denetimi
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağır Mahallesi yolu üzerinde mevsimlik işçilerin bulundukları alanda, suça karışmış veya aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Mevsimlik işçilerin konakladıkları barınaklarda arama yapan ekipler, işçilerin kimlik kontrolünü yaptı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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