Şarkışla'da asayiş denetimi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı.
Mevsimlik işçilerin konakladıkları barınaklarda arama yapan ekipler, işçilerin kimlik kontrolünü yaptı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağır Mahallesi yolu üzerinde mevsimlik işçilerin bulundukları alanda, suça karışmış...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı.
Mevsimlik işçilerin konakladıkları barınaklarda arama yapan ekipler, işçilerin kimlik kontrolünü yaptı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.