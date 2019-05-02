Şarkışla'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okulda gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şehit Süleyman Solak İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini, şehidin anısına okulun bahçesine kum, taş ve çimentodan Türkiye haritası resmetmelerinden dolayı kutladı.

Şehitlik mertebesinin iman eden her insanın gönlünden geçirdiği, ulaşmak istediği bir mertebe olduğunu vurgulayan Pektaş, "Hepimizin gönlünden geçen makam burası, peygamberlikten sonraki en yüce makam. Şehitlerimiz bu bayraklar inmesin, bu ezan dinmesin diye az önce okunan Kur'an-ı Kerim sedamızdan eksik olmasın diye canlarından vazgeçtiler. Bize de onların emanetine sahip çıkmak düşüyor. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Pektaş, bilim fuarına katkı sunan öğretmen ve öğrencileri de tebrik etti.

Okul müdürü Eray Emrah Taşkıran da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına ve aynı zamanda şehit Süleyman Solak anısına okulun bahçesine kum, taş ve çimentodan Türkiye haritası resmettikleri belirterek, eserin açılışına katılanlara teşekkür etti.

Programa şehit Süleyman Solak'ın babası Mehmet Solak, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, AK Parti İlçe Başkanı Sedar Öksüm, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



