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Şarkışla'da 29 kişi umreye uğurlandı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde umreye gidecek 29 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, burada yaptığı konuşmada, umre yolcularının ibadetlerin kabul olması...

05 Ocak 2018 Cuma 18:45
Şarkışla'da 29 kişi umreye uğurlandı
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SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde umreye gidecek 29 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, burada yaptığı konuşmada, umre yolcularının ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunarak, "Allah sağ salim gidip dönmeyi ve bu mübarek toprakları görmeyi cümlemize nasip etsin. Ülkemiz, Şarkışlamız, kardeşlik ve beraberliğimiz için bizler için o kutsal topraklarda dua etmenizi bekleriz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, umreye gideceklerin sabırlı olmalarını isteyerek, iyi yolculuklar diledi.

Ardından, 18 kadın ve 11 erkek umre yolcusu, Tarihi Büyük Cami İmamı Muammer Ceyhan’ın kafile başkanlığında 24 gün sürecek umre ziyaretine uğurlandı.

Anahtar Kelimeler:
ŞarkışlaUmre
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