Şarkışla'da 150 fidan toprakla buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Kardeş Okul" Projesi kapsamında 150 çam fidanı dikildi.

İlçede başlatılan "Kardeş Okul" Projesi kapsamında Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kardeş okul olarak belirledikleri Mehmet Emin Tuna Ortaokulunun bahçesinde 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Köse "Kardeş Okul" Projesi kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Köse, bu kapsamda Mehmet Emin Tuna Ortaokulu bahçesine öğrencileriyle fidan diktiklerini ifade etti.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç ise kardeş okullarına yaptıkları ziyaret ve fidan dikimi dolayısıyla teşekkür etti.