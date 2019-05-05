Şarkışla Ülkü Ocakları konser düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçılar Ozan Yaser ve Alperen Kekilli sahne aldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan, programda yaptığı konuşmada, 3 Mayıs'ın Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkçülük Günü olan 3 Mayıs büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine kadar girmiş bulunan ve o zamanki hükümetin gafletinden faydalanarak gelişen komünizme karşı Türkçü gençleri bir uyarma yürüyüşüdür." dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şarkışla İlçe Başkanı Dursun Yıldırım ise 3 Mayıs'ın Türkçülüğün söylemden eyleme dönüşmesinin günü olduğunu belirtti.

Programda, gençlik futbol turnuvası ve kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.