Şarkışla Kaymakamı Pektaş, sağlık yatırımlarını inceledi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gürçayır beldesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi inşaatını gezdi.Kaymakam Pektaş ve beraberindeki Sağlık Müdürü Cihat Özdamar ile birlikte ilk olarak Gürçayır beldesinde yapımı...