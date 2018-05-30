Şarkışla Kaymakamı Pektaş, sağlık yatırımlarını inceledi

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gürçayır beldesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi inşaatını gezdi.
Kaymakam Pektaş ve beraberindeki Sağlık Müdürü Cihat Özdamar ile birlikte ilk olarak Gürçayır beldesinde yapımı devam eden Aile Sağlık Merkezi inşaat alanını gezdi.
Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Pektaş, merkez inşaatının yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi.
Daha sonra Kızılcakışla köyündeki Aile Sağlık Merkezini gezen Pektaş, burada çalışan sağlık memurundan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarete Kızılcakışla Köyü Muhtarı Ahmet Aldaş da katıldı.