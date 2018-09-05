Şarkışla Emniyet Müdürü Uludağ görevine başladı

SİVAS (AA) - Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Uludağ, göreve başladı.



Kararnameyle Sivas Polis Meslek Yüksek Okulundan Sivas'ın Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Uludağ iş başı yaptı.

Uludağ, Şarkışla'da görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şarkışla’da huzuru sağlamak için ekibiyle birlikte gece gündüz çalışacaklarını belirten Uludağ, "Telefonum herkese 24 saat açık olacak. İlçe halkımızın ve ilçemize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gereken çalışmalarımızı yapacağız." dedi.