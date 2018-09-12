Şarkışla Devlet Hastanesine doktor ataması

SİVAS (AA) - Şarkışla Devlet Hastanesine çeşitli branşlarda doktor ataması yapıldı.

Hastane başhekimliğine atanan Uzman Dr. Emre Yozgat, görevine başladı.

Yozgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji ve radyoloji uzmanlarının atanmasıyla birlikte uzman hekim sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Hastanelerinde hemen hemen her bölümde uzman doktor bulunduğunu dile getiren Yozgat, ilçe halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Şarkışla'nın nüfus itibarıyla Sivas'ın en büyük ilçesi olduğunu vurgulayan Yozgat, uzman hekim kadrosuyla ilçe halkına hizmet ettiklerini belirtti.