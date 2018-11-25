Şarkışla Belediyespor galibiyet serisini sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Şarkışla Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-2 yenerek, 10'uncu maçından da galibiyetle ayrıldı.

Şarkışla Şehir Stadı'ndaki mücadeleyi hakemler İsmail Güzel, Recep Ekin ve Recep İlker Kor yönetti. Şarkışla Belediyesporlu futbolcular, karşılaşmaya "İyi ki varsın öğretmenim" yazılı pankartla çıktı.

Lider Şarkışla Belediyespor ile puan cetvelinde ikinci sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasındaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Şarkışla Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Rıdvan, Muhammed ve Aykut kaydetti. Malatya ekibinin gollerini ise Cemre attı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve çok sayıda taraftarın izlediği mücadeleyi kazanan Şarkışla Belediyespor, ligdeki 10'uncu maçını da kazanarak puanını 30'a çıkardı. Konuk ekip, Malatya Yeşilyurtspor ise 22 puanda kaldı.

Şarkışla Belediyespor Teknik Direktörü Ahad Kömürlüoğlu, galibiyet sevincini taraftarı ve oyuncularıyla paylaştı.