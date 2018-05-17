Şarkışla Belediyesinden her gün 600 kişiye iftar

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediyesinin ramazan ayı boyunca, her gün 600 kişiye iftar vereceği bildirildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ramazan ayı boyunca her gün 600 kişiye iftar yemeği vereceklerini söyledi.

Ramazan ayında her gün 600 kişilik iftar yemeği çıkaracaklarını belirten Oğuz, "İftar soframızı her gün Gülsu Parkı'ndaki yerde açacağız. Ramazan boyunca burada yemek vermeye devam edeceğiz. Halkımızla birlikte bir araya gelerek iftar edeceğiz." dedi.

Oğuz, iftar vermek isteyen hayırsever vatandaşların da belediyeye müracaat etmelerini istedi.