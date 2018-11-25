Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz'un acı günü

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’un 76 yaşındaki kayınbabası Nurettin İnan vefat etti.

İnan’ın cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, İnan'ın ailesi, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Oğuz, kendilerini bu acı günde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.