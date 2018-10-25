Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, en önemli şeyin görev yapılan bölgeye hizmet etmek olduğunu söyledi.

Muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kaymakam Pektaş, "Önemli olan atanmak değil, önemli olan bu memlekete adanmak. Bizler devletin bize vermiş olduğu görevi vatandaşın her türlü gereksinimini giderebilme hususunda iyi niyetle yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kendisini bir Şarkışlalı gibi görerek ilçeye hizmet etme gayretinde olduğunu belirten Pektaş, "Mutlaka ki kusurlarımız yanlışlarımız vardır, bundan sonra da olacaktır. Ama emin olun ben bir Şarkışlalı gibi kendimi hissederek burada ki insanlara en iyi en güzel hizmet nasıl ulaştırılır ülküsüyle bütün arkadaşlarımızla beraber bir tavır içerisinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise, programa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Muhtarlık görevinin kutsal bir görev olduğunu söyleyen Oğuz, şöyle konuştu:

"Önemli olan bu asil millete hizmet edebilmek. Bu muhtarlıkta da belediye başkanlığında da il genel meclisinde de belediye meclis üyeliğinde de aynıdır. Buradaki maksat bu aziz millete hizmetkar olmak."

Programa, Sivas İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.