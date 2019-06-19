Şarkışla Aşık Veysel MYO'da bilgi yarışması

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından "Bölümler Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği sosyal etkinliklerle öğrencilerinin beklentilerini karşıladıklarını belirten Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, "Bilgi yarışması sayesinde öğrencilerimizin farklı konularda genel kültür sahibi olmasından dolayı mutlu olduk. Bu bilgilere sahip olan gençlerin kendi alanlarında gelecekte başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.