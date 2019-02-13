Sarız'ın kadın muhtar adayı seçimlere hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde adaylığını açıklayan kadın muhtar, çalışmalarını sürdürüyor.

Sarız'ın ilk kadın muhtar adayı olduğu belirtilen Şerife Çulha (36), Günesen Mahallesi'nde seçim çalışmalarına devam ediyor.

1946 yılında kurulmuş ilçede ilk kadın muhtar adayı olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Çulha, "31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde Günesen Mahallesi'nde muhtar adayı olmaya karar verdim.Tek amacım mahalleye bir kadın elinin değmesi ve eşit, adil bir şekilde hizmet etmek." dedi.