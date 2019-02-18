"Sarıyar Kayıkbaşı mevkisini güzelleştireceğiz"

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanlığı, Sarıyar Mahallesi'ndeki mahallesi Hasan Polatkan Baraj Gölü kenarında bulunan mesire alanının hazırlanan proje çerçevesinde yenileneceğini bildirdi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıyar (Hasan Polatkan) Baraj Gölü kenarında bulunan alanı muhteşem bir mesire alanına dönüştüreceklerini, Kayıkbaşı mevkisini güzelleştireceklerini söyledi.

Alanı mesire yerine dönüştürmek üzere proje hazırlattıklarını belirten Öntaş, "Kıyı şeridine yakışır bir proje hazırlandı. Burada balıkçılar için ayrıca satış üniteleri olacak. Piknikçiler için de kameriyeler, fotoğraf çekme alanları, oyun grupları konulacak. Buraya gelen piknikçilerin hoşça vakit geçirmeleri için tüm çalışmaları tamamladık. Ayrıca, buraya kayıklar konularak vatandaşın kullanımına sunacağız. Sarıyar Hasan Polatkan Barajı ve diğer güzellikleriyle ilçeyi turizm merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Öntaş, buradaki çalışmalara kısa süre içinde başlamayı planladıklarını aktardı.

- Mahallenin su problemi çözüldü

Sarıyar Mahallesi'ne ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Öntaş, bu anlamda mahallenin içme suyu başta olmak üzere sorunlarını çözdüklerini, mahalle yollarında da sorun bırakmadıklarını kaydetti.



