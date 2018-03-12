Sarıveliler'de Uğurelli güven tazeledi

KARAMAN (AA) - Sarıveliler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda başkanlığa tekrar Hasan Uğurelli seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 2 aday yarıştı. Mevcut Başkan Hasan Uğurelli 180, Mehmet Arslan ise 47 oy aldı.

Uğurelli seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisine güvenen üyelerini utandırmayacaklarını söyledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını, odanın kuruluş amacının esnafa hizmet olduğunu belirten Uğurelli, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde üzücü olaylar yaşadık. Karalama kampanyalarıyla karşılaştık. En iyi cevabı esnaf arkadaşlarımız verdi. Esnafı en iyi tanıyanlardan biriyim. Esnafın içindeydim. Hizmetlerimiz devam edecek. Kırgınlık yok. Her esnaf arkadaşımız bizim üyemiz ve kardeşimiz."