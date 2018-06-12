Sarıveliler Belediyesinden iftar

KARAMAN (AA) - Sarıveliler'de belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

Kent meydanında düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi halinde Selçuklunun, Osmanlının ihtişamlı günlerini gelecekte yine yaşayabileceğini ve Dünya'ya Türkiye'nin damgasını vurabileceğini söyledi.

24 Haziran'da bir seçim olduğunun altını çizen Konuk, "Bu seçimlerde Türkiye’nin büyümesinin sürmesi için, emir alan, emir dinleyen, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke var edilmesi için, bu süreçte bize rehberlik eden, bu ülkenin önderliğini, liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinizi özellikle bekliyorum." dedi.

Türkiye'nin rejimini değiştirmediğini ama yönetim sistemini değiştirdiğini belirten konuk, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu sistemin mimarı olan bu sistemi inşa eden kişi aynı zamanda da bu sistemin uygulamasını da yapması gereken kişidir. Bu süreçte yeni sistemi hayata geçirenin bu sürecin içinde olmasına ihtiyaç var. Bu sistemi kurgulamak yetmiyor. Onu kurgulayanın onu hayata geçirmesi için işin başında olmasına da sistemin ihtiyacı var. Bununla birlikte, artık kabuğuna sığmayan daha da büyüyecek olan Türkiye'nin yarınlarını var etmek adına da, inşa etmek adına da 24 Haziran'da yeni sistemi hep birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz şuna inanıyoruz, önümüzdeki süreçte yıkacaklar değil, yapacak olanlar iş başında olmalı, bu da sizin oylarınızla olacak."

İftar programının sonunda Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, Konuk'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti.



