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Sarıveliler Belediyesi çalışmaları

KARAMAN (AA) - Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, belediye çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı.Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Samur, belediye başkanlığının vakit geçirme yeri olmadığını söyledi.Saymakla...

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:26
Sarıveliler Belediyesi çalışmaları
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KARAMAN (AA) - Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, belediye çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı.
Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Samur, belediye başkanlığının vakit geçirme yeri olmadığını söyledi.
Saymakla bitmeyen hizmetleri 8,5 yıl içerisinde yaptıklarını ifade eden Samur, " Alt yapı çalışmalarını bitirdik. İlçede fırın yaptık, belediye hizmet binası yaptık, yolları, sokakları düzenledik. Saymakla bitmeyen hizmetleri 8,5 yıl içerisine sığdırdık. Belediyecilik sadece altyapı, yol, su yapmak değildir, topluma yön vermektir, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktır." diye konuştu.
Belediye hizmet binasının en az yüzyıl daha ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanıp yapıldığını belirten Samur, şunları kaydetti:
"Konutlar yaptık. İstanbul’daki bir tekstil firmasını ilçeye getirdik. Firma sahibi atölyeyi kurdu, kumaş geliyor, elbiseler hafta sonu gidiyor. 100 kişi çalışıyor şu an. Önümüzdeki yaz 500 kişi çalışacak bir tane daha fabrika yapılıyor. Diğer taraftan hazır beton tesisi kurduk, hiç paramız olmadan bir şirket kurdum. Ev vardı, yol yoktu. Yollar yaptık. Hızla yürüyoruz. Önümüzdeki günler de bastığımız her yer taş, asfalt olacak. Beş yıl içerisinde Alanya-Sarıveliler arası 45 dakikaya düşecek. Bu gerçekleştiğinde bir turizm merkezi olacağız. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Ayrıca kayak merkezi için çalışmalar sürüyor."
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan kedi köpek ölümleri iddiasına da değinen Samur, "Çalışmalarımıza laf edemeyenler kedi köpek olaylarıyla bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Alanya’da, Gökçe Ada’da, Erzurum’da ölen sokak hayvanlarını Sarıveliler’de ölmüş gibi sosyal medyaya koyup belediye zehirledi diyorlar. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptırdık ve savcılığa da ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KaramanSarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur
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