Sarıoğlan'da uygulamalı aşçılık kursu tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi'nde uygulamalı aşçılık kursları sona erdi.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Güntay, Sarıoğlan Mesleki Teknik Yiyecek İçecekler öğreticisi Şükrü Yılmaz tarafından açılan 178 saatlik "Aşçı Çırağı Kursu" ve Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde Serpil Yeşilyurt tarafından verilen 264 saatlik "Gaziantep Mutfağı" kurslarının başarıyla sona erdiğini belirtti.

Güntay, 59 kursiyere sertifika verildiğini kaydetti.

Kırsal bölgede yaşayan dezavantajlı kadın kursiyerlere yönelik açılan kurslara ilginin yoğun olduğunu ifade eden Güntay, kadınların kendini yetiştirmesi, bilgi ve beceri kazanmaları adına kursların çok verimli geçtiğini bildirdi.



