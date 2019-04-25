Sarıoğlan'da okuma yazma kursu tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki okuma yazma kursu tamamlandı.

Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi tarafından okuma yazma bilmeyenlere yönelik açılan kursu tamamlayan 136 kursiyer sertifikasını aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Güntay, törende yaptığı konuşmada, 14 merkezdeki okuma yazma kursunun sonuncusunu da tamamladıklarını, 136 yetişkinin sertifika aldığını söyledi.

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Fatma Bulut da düşündüklerini yazabildiğini ve okuyabildiğini belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti.