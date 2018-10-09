Sarıkaya’nın tek bekçisi emekli oldu

YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçesinin tek bekçisi Hüseyin Özkan (59) emekli oldu.

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 33 yıldır Hükümet Konağında bekçilik yapan Özkan, hizmet süresini doldurarak emekliye ayrıldı.

İlçe halkı tarafından sevilen Özkan, Kaymakam Yasin Özcan tarafından plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Özcan, "Hükümet Konağında uzun yıllardır bekçi olarak hizmet veren Hüseyin Özkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum." dedi.

Bekçi Özkan da Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde 1985 yılından bu yana görev yaptığını belirterek, "Her zaman sorumluluk duygusu ile çalıştım. Kanun ve yasalar çerçevesinde 33 yıl hizmet ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç ve Emniyet Müdürü Kadir Topkaya da Özkan'ı tebrik etti.