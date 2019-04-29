Sarıkaya'da yıl sonu sergisi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçesinde okul öncesi öğrencileri yıl sonu sergisi açtı.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ana okulları ve ana sınıflarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları sergilediklerini söyledi.

Öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri, halkın ve velilerin sergide görebileceğini ifade eden Yoldaş, "Etkinliğin mimarı öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ediyorum." dedi

Serginin açılışına katılan Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan da sergiyi gezerek öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.



