Sarıkaya'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Sarıkaya ilçesinde bulunan Üçler Ortaokulu öğrencilerinin tasarladığı projelerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Cengiz Karaca, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirterek, "Bilim fuarları birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişinin fark edilmesini sağlar. Emek veren öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkan Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kurum Amirleri ve davetliler katıldı.



