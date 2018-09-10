Sarıkaya'da servis şoförleri bilgilendirildi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya'da Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında düzenlenen toplantıyla servis şoförleri bilgilendirildi.

Namık Kemal İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan, Sarıkaya Kaymakam Özcan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığını söyledi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden alınıp aynı şekilde ailelerine tekrar teslim edilmesi konusunda servis şoförlerine büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Özcan, "Servis şoförlerimiz öğrenci indirme ve bindirme esnasında çok dikkatli davranması gerekiyor. İnşallah kazasız belasız olarak bir eğitim yılını hep birlikte tamamlarız." dedi.

Toplantıda daha sonra servis şoförlerinin sorunları dinlendi ve öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Çetin Özcan, Emniyet Müdür vekili Yasin Yamur, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve ilçedeki öğrenci servis şoförleri katıldı.