Sarıkaya'da Ramazan Bayramı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Merkez Cami'de düzenlenen bayramlaşma töreninde Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Özcan, bayramların dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği güzide zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Özcan, "Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni eder hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım." dedi.

Tören sonrası Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek görevi başındaki polis ve askerlerin bayramları kutlandı.