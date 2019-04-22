Sarıkaya'da okul duvarlarını renklendirdiler

YOZGAT (AA) - Çorum Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Şehit Metin Arslan Ortaokulu'nun duvarını resimlerle süsledi.

Çorum'dan Sarıkaya'ya gelen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Şehit Metin Arslan Ortaokulu öğrencileri ile okul duvarına çeşitli resimler çizdi.

Okul duvarlarının renklendirilmesi ile öğrencilerin okula olan ilgilerinin daha da artmasını amaçladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere eğitimi sevdirmenin yanında, resim yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayhan, "Okullarımızın duvarlarını renklendirmeye devam edeceğiz. Daha önce tasarlanan çalışmayı çizim ve boyama tekniği ile okulumuz göze hoş gelen bir konuma geldi. Bu çalışmamız öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Okulumuza bu görselliği katan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, Şehit Metin Arslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Agah, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğretmeni Nebi Bayraktar'a plaket ve Antik Roma Hamamı maketi hediye etti.