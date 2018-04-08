Sarıkaya’da Necip Fazıl Kısakürek sınavı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ortaokul ve liselerde Necip Fazıl Kısakürek konulu sınav yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sınava, 496 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek’i öğrencilerin anlamaları ve öğrenmeleri için Çöle İnen Nur kitabını okuttuklarını söyledi.

Sınavda öğrencilere bu kitaptan sorulan yöneltildiğini ifade eden Yoldaş, "Bu kitaptan lise öğrencilerine 50, ortaokul öğrencilerine 40 soru sorduk. Sınavda dereceye giren öğrencilerimizi de Çanakkale gezisi ile ödüllendireceğiz." dedi.

