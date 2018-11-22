Sarıkaya’da Mevlid-i Nebi Haftası programı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Sarızeybek Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonunda düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarından Mustafa Soykök katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir, gençliğin bütün bir hayat boyu faydalı yada zararlı olabilecek alışkanlıkların kazanıldığı, kişinin kendisini, evreni ve yaratıcıyı anlamlandırdığı, eşya ve hadiselere anlam yüklendiği kritik aynı zamanda hayati bir dönem olduğunu belirtti.

Kandemir, "Özellikle fikri anlamda gelgitlerin yaşandığı gençlik döneminde genç şahsiyetler kendilerini doğru yöne kanalize eder. Kur'an ve sünnet tezgahından geçerlerse hem bu dünya hem de ahiret mutluluğunu elde ederler. Tam tersine nefse hoş gelen, heva ve hevesle geçirilen gençlik, hem sahibine hem de toplumuna tamiri imkansız yaralar açabilir." dedi.

Soykök de konferansta Hz. Muhammet'in hayatını anlattı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

