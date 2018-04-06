Sarıkaya'da

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulunu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki öğrencilerin köy okullarını görmesi, köydeki öğrencilerin ilçedeki okulları görmesi, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması bakımından bu tür projelere önem verdiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Lisesi Müdürü Fatih Şahin ise, Kardeş köy okulu projesi kapsamında, kardeş okul olarak seçtikleri Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulunu ziyaret ettiklerini belirtti.

Şahin, ziyarette köyde eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerinden dolayı Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı Okulu Müdürü Emrah Açıkgöz ise, "Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırız. Böyle bir köye gelip öğrencilerime yardımlarda bulunduğu için ben ve öğrencilerim çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Her iki okulun öğrencileri birlikte ders yapıp, çeşitli etkinliklerde bulundu.