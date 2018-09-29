Sarıkaya'da jandarmadan trafik uygulaması

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafikte emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı denetimi yaptı. Jandarma, uygulama kapsamında Babayağmur köyü, Sarıkaya bağlantı yolunda otomobil, kamyon ve otobüsleri...