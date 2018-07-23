Sarıkaya'da iş yeri denetimi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede beyaz et ve tavuk döner satışı yapan işletmeleri denetledi.

Sarıkaya Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın sağlıklı gıda tüketmeleri konusunda titiz davrandıklarını, sürekli denetim yaptıklarını söyledi.

Öztürk, "Özellikle et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren iş yerlerini sıkı denetim altında tutuyoruz. Denetimlerimizde iş yeri ruhsatı, ürünlerinin saklama koşulları, çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetliyoruz. Bu denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız halkımızın sağlıklı besin tüketmesidir." dedi.







