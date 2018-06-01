Sarıkaya'da fırınlar denetlendi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek fırınlarını denetledi.

Sarıkaya Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Denetimle ilgili olarak açıklama yapan Sarıkaya Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Öztürk, bu tip denetimlerin ilçede hizmet veren çeşitli iş yerlerinde sürekli olarak yapıldığını ve vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı hizmet alması için gerekli tedbirlerin yasal prosedürler içerisinde alındığını belirtti.

Öztürk, "Amacımız, vatandaşımızın sağlığını ve hakkını korumaktır. Bundan sonra da bu tür denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.