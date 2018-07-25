Sarıkaya'da Diyanet Vakfı kurban bağışı standı açıldı

YOZGAT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubesince vakfın Türkiye genelinde başlattığı kurban bağışı kampanyası kapsamında stat açıldı.

Sarıkaya Müftülüğü ve Merkez Çarşı Cami bahçesine kurulan kurban bağış standında vakıf görevlileri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi vererek, bağış toplamaya başladı.

Standı ziyaret eden İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfının kurban bağışı kampanyasını 135 ülkede gerçekleştirdiğini söyledi.

Her yıl düzenlenen bağış kampanyasında bu yıl kurban bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında ise 625 lira olarak belirlendiği ifade eden Kandemir, "Kurban bedellerini vakfımıza veren kardeşlerimizin kurbanları kesilecek ve kendilerine kesimle ilgili ayrıntılı bilgi de sms yoluyla verilecektir. Kurban bağışlamak isteyen vatandaşlarımız Türk Diyanet Vakfına kurbanlarını bağışlayabilirler." dedi.

