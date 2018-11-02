Sarıkaya'da çocuk parkı hizmete açıldı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkının açılışı yapıldı.

Barbaros İlköğretim Okulu arkasına yapılan parkın açılış töreninde konuşan Sarıkaya Kaymakam Yasin Özcan, çocuk parkının okula ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, dünyada yapılacak en büyük hizmetin, insanlara ve insanlığa yapılan hizmet olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını yaşatmakta olduklarını dile getiren Başkan Açıkel, "Öğrencilerimiz burada kötü şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlardı. Şu an ise sağlıklı bir ortamda oyunlarını rahat bir şekilde oynayacaklar. İmkanımız elverdiği sürece çocuk parklarını tüm okullarımıza yapacağız." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Emrah Kandemir’in yaptığı dua ile parkın açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.