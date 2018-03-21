Sarıkaya'da

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Müftülüğü çocuk ihmal ve istismarı hakkında Kur'an kursu hocaları ve öğrenci velilerine seminer verildi.

Sarıkaya Müftülüğüne ait salonda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Kandemir, "Hepimiz ya bir anne ya da bir çocuğa eğitim veren kişi. Çocuklarda mahremiyet eğitimi nasıl olmalı, mahremiyet duygusunu nasıl onlara anlatmalıyız böyle bir fikirden hareketle hem annelere hem de bu işin eğitimini veren hocalara bir program düzenleme kararı aldık. Son günlerde gündemde olan çocuk istismarı bunlar hep yanlış eğitimden, boşluklardan kaynaklanan olumsuz, üzücü ve insanı insanlığından utandıran durumlar.

Bizler kendi çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz ki onlar dışarıdaki insanlara karşı temkinli davransınlar, kimin dost kimin düşman olduğunu bilsinler. Anadolu kültüründe çocukları bir sevme tarzı vardır çocuklarımızı severken nelere dikkat etmeliyiz. Küçük çocuklarımızı sevmenin bir sınırı var mıdır? Konularından bahsedilecek katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni Sema Polat, istismar ve ihmal nedir, çocukların istismara uğradığını nasıl anlarız, çocuğa cinsel istismardan korunmak için verilebilecek iletiler, çevredeki istismar ve ihmal ile karşılaşıldığında yardım alınabilecek kurum ve kişiler, doğru bilinen yanlışlar ve doğruları hakkında bilgi verdi.



