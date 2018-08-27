Sarıkaya'da bozulan yollar yeniden asfaltlanıyor

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediyesi, ilçede doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniden asfaltlıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaptığı açıklamada, doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yerlerde yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Sarıkaya hedeflediklerini dile getiren Açıkel, şunları kaydetti:

"Sarıkaya Belediyesi olarak ihtiyaç olan yerlerde sert zemin, alt temel serimi ve asfalt kazıma çalışmalarını yapıyoruz. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, kilit parke ve 67 kilometre asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."