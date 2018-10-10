Sarıkaya'da başarıyı arttırma toplantısı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Özcan, bir ülkenin gelişmesinde eğitim öğretimin çok önemli olduğunu, geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde eğitilip öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim öğretim yılının daha başında bulunulduğunu, eğitimde başarılı olan okulların elde ettikleri başarının sırrını diğer okul müdürleriyle de paylaşacağını ifade eden Özcan, "Eğitimde başarı sadece öğretmen veya öğrencinin konusu değil. Bütün okul müdürleri, milli eğitim müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, aileler olarak herkesi ilgilendiren konudur. Bunun için de herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır." dedi.

Daha sonra toplantıda, eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesi yönünde yapılan projeler değerlendirilip fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.