Sarıkaya'da av komisyonu toplandı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan başkanlığında ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasındaki toplantıya, 18 Mayıs 2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkez Av Komisyonu, il ve ilçe av komisyonlarının görevleri, çalışma esas ve usullerine dair yönetmelik" doğrultusunda ilçe genelinde av hayvanı türlerinin avlanma zamanlarını, avcı başına günlük avlanma limitlerini, avlanması yasak av hayvanları türlerini ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlarda bilgi verildi.

Kaymakam Özcan, avcıların aynı zamanda doğayı da koruması ve kurallara uyması gerektiğini belirtti.