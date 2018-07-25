Sarıkaya Müftüsü Kandemir'den Kur'an kursuna ziyaret

YOZGAT (AA) - Sarıkaya ilçe Müftüsü Emrah Kandemir, Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Müftü Kandemir, Kur'an kursunun iç ve dış çevre düzenlemesini ve eksikliklerini yerinde tespit ederek eksikliklerin giderilmesi konusunda Kur'an kursu yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kandemir, hafızlık eğitimi ve hafız olmanın önemini anlattı.

Hz. Peygamber'in "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadisinden hareketle değerlendirmelerde bulunan Kandemir, hafız olmanın başlı başına bir değer olduğunu, bununla birlikte hafız olarak kalmanın daha da önemli olduğunu dile getirdi.

Kandemir, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.





