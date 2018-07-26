Sarıkaya Müftülüğü aylık personel toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Müftülüğü’nün aylık personel toplantısında camilerin temizliği, görevde verimlilik, vekaleten kurban ve cemaat yetiştirme konuları görüşüldü.
Sarıkaya Müftülüğü salonunda gerçekleşen toplantı, Akbucak Köyü Camisi İmamı Resul Gümüş’ün okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, toplantıda yaptığı konuşmasında, camilerin temizliği, göreve bağlılık, görevde verimlilik, vekaleten kurban, camiye cemaat yetiştirmede dikkat edilecek hususlar üzerinde bilgi verdi.
Kandemir, Tunceli Pertek Müftülüğüne tayini çıkan vaiz Yunus Bolluk’a yeni görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.