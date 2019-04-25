Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri seçildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakamlık tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri seçildi.



56 köy muhtarı, 3 İl Genel Meclisi üyesinin oy kullandığı seçimde, meclis üyelerinden Dursun Tuncer ve Abdullah Güngör, köy muhtarlarından ise Zekeriya Eroğlu ve Sinan Öztürk, birlik üyeliğine seçildi.

Kaymakam Özcan, birliğe seçilen üyelere çalışmalarında başarı diledi.