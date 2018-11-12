Sarıkaya Kaymakamı Özcan'dan hastane ziyareti

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, devlet hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Özcan, hasta ve yakınlarıyla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Özcan, hemodiyaliz ünitesini de ziyaret ederek, burasıyla ilgili Başhekim Yardımcısı Vahit Şenel'den bilgi aldı.

İnsan için sağlığın en büyük değer olduğunu anlatan Özcan, "Hastanelerimizde vatandaşımıza en iyi sağlık hizmeti verilmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün de hastanemizi ziyaret ettik, hasta ve yakınlarıyla sohbet edip sorunlarını dinledik. Bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.