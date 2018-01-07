Sarıkamış şehitleri tüm yurtta anılıyor

ANKARA(AA) - Kayseri'de, Sarıkamış Harekatının 103. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.

Vali Süleyman Kamçı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Erciyes Dağı'ndaki yürüyüşe katıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra öğrenciler, polis okulu mensupları, Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık bir kilometre mesafe katedildi.

Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Güzergahın bazı yerlerinde öğrenciler, Sarıkamış harekatını temsil eden oyunlar sundu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, "Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı önünde toplanan aralarında Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Müftüsü Müftü Burhan İşliyen, İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Valilik Binası'na kadar yürüdü.

Türk bayraklarını taşıyan kalabalık, şehitler için okunan duaların ardından dağıldı.

Edirne

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.

Öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra okunan duanın ardından törene katılanlara çorba ikramında bulunuldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında yürüyüş düzenlendi.

Vatandaşlar, yürüyüş sırasında "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı pankart, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Tekirdağ Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi önünde toplanan kortej, Sahil Dolgu Alanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Etkinlik sonunda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kırklareli

Kırklareli'de de yürüyüş için Atatürk Spor Salonu önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkılar dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte öğrenci ve vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Siirt

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve aralarında Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da yer aldığı grup, Güres Caddesi üzerinden TÜRGEV Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'na kadar yürüdü.

Soğuk havaya rağmen aralarında çocuk ve yaşlıların da yer aldığı, Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, tekbir getirip, sık sık "vatan sana canım feda" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşün ardından TÜRGEV Konferans Salonu'nda Sarıkamış Harekatı'nı anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Program, İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için okuduğu duayla son buldu.

Şırnak

Şırnak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde toplanan öğrenci, vatandaş ve kurum temsilcileri saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Katılımcılar daha sonra futbol sahasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini 103. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, Şırnak'ta anmak ve unutmamak için bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ekinci, "90 bin vatan evladı, vatan ve millet için bir emir uğruna tek kurşun bile atmadan şehit oldu. Biz bunu gençlerimize ve yeni nesillere anlatabilmek ve aktarabilmek için bu soğuk havada bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Vatandaşımız ve öğrencilerimiz son derece duygulandılar. İnşallah bu nesil, atalarının kendilerine emanet ettiği bu vatanı daha da ileriye taşıyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu gençlik olduğu sürece, biz de de bu ruh olduğu sürece, inşallah başka karanlık günler ve acılar yaşamayız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te anma etkinlikleri düzenlendi.

Şanlıurfa'daki etkinlikler kapsamında kent merkezinde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarındaki ay yıldızlı atkılarıyla Topçu Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, buradan tekbir ve salavat getirerek, Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Şehitlikte İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.

Öte yandan, yürüyüşe katılanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği Merkez Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Valilik önünde sona eren yürüyüşe, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kalkancı, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Anma programı, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü'nün duasıyla son buldu.

Malatya

Malatya'da da Sarıkamış Harekatının 102. yılı dolayısıla yüyürüş düzenlendi.

Malatya Valisi Ali Kaban, İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "cennet vatan" için geçmişten günümüze çok sayıda şehit verildiğini kaydetti.

Cennetin şehadetle elde edildiğini, cennet vatan için şehadete erenlere ehemmiyet verdiklerine vurgu yapan Kaban, "Şehadetin ocağı olan kahraman ordumuzu buradan selamlıyoruz. Kahraman ordumuz, tarihteki milyonlarca şehidiyle kahraman olma hakkını elde etmiş bir ordudur." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Çimen, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

Kilis

Kilis'te Karataş Parkı önünde başlayan yürüyüş ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Balkesen, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Manisa

Manisa'da 19 Mayıs Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıkamış Destanı anlatıldı.

Denizli

Denizli'de ise Delikliçınar Yeni Cami'de şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Valilik binası önüne kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, 50 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

İzmir

İzmir'de "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Torbalı ilçesi Sadık İleri Caddesi'nden başladı.

Gençlik Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın

Aydın'da Atatürk Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Kemer Şehitliği'ne kadar devam etti.

Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Yürüyüş sırasında "Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacaktır." yazılı dövizler de taşındı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger, şehitlikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmayı göze alabilen bir millet olduğunu söyledi.

Uşak

Uşak'ta da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Karaağaç Mahallesi'ndeki Anıt Tepe'ye kadar yürüdü.

Vali Salim Demir'in de katıldığı etkinlikte, Sarıkamış Harekatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, dua edildi.

Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Sarıkamış Harekatı'nın önemini anlattı.

Etkinlik çorba ikramıyla sona erdi.

Konya

Konya Atatürk Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan grup, Kültür Park'a kadar yürüdü.

Kültür Park'ta sona eren yürüyüşün ardından Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin asker için Kuran-ı Kerim okundu.

Karaman

Karaman'da da yürüyüş düzenlendi.

Kazımkarabekir Spor Salonu önünde başlayan programda, boyunlarında "Gençlik şühedanın izinde" yazılı atkılar, başlarında ay yıldızlı bere olan vatandaşlar, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Buradaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğin sonunda kalıtımcılara çorba ikramı yapıldı.

Yürüyüşe Karaman Valisi Fahri Meral da katıldı.

Aksaray

Aksaray İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Harekatın 103. yılı anısına 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan canım sana feda" sloganları atarak Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da harekatın 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar Selçuklu Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip harekatta şehit düşen askerler için mevlit okundu.

Caminin önünde toplanan, 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezine kadar yürüyen gruba keşkek ikram edildi.

Yürüyüşe Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve milletvekilleri katıldı.

Bursa

Bursa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Teleferik Meydanı önünden başladı. Yaklaşık 3 kilometre yapılan yürüyüş, Zeyniler Mahallesi'ne tamamlandı. Yürüyüş sonunda Zeyniler Köy Konağı'nda vatandaşlara çorba ikram edildi.:

Eskişehir

Eskişehir Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, her yaş grubundan vatandaş katıldı. Gar önünden başlayan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Hava Şehitliği'ne ulaşanlar, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Balıkesir

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Zağnos Paşa Camisi önünden başladı.

Vali Esrin Yazıcı'nın da katıldığı yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anafartalar Caddesi'nden yürüyen kalabalığa mehter takımı eşlik etti. Yürüyüşte askerler büyük bir Türk bayrağı ile yer aldı. Kızılay Caddesi'nden marşlarla devam eden yürüyüş, spor salonu önünde son buldu.

Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı Sarıkamış gösterimi, dev ekrandan izlendi.

Kütahya

Kütahya'da düzenlenen yürüyüş Zafer Meydanı'nda başladı. Anma programının yapılacağı Ziraat Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ne kadar devam eden yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler Türk bayraklarıyla, Germiyan Okçuluk Tekkesi üyeleri de geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, anma programında yaptığı konuşmada, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sarıkamış'a bugüne kadarki tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Program, Sarıkamış şehitlerini anlatan belgesel gösterimiyle sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş öncesi orta öğretim kurumlarında eğitim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda toplandı.

Öğrencilere ve katılımcılara burada Türk bayrağı ile üzerinde "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı bere ve kaşkol dağıtıldı. Çok sayıda kişi buradan Demircioğlu ve Atatürk caddelerini takip edip Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne ulaştı. Ardından Piri Reis Caddesi'ni geçip Kordon Boyu'na gelen kalabalık, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'ndaki törene katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile gençler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, bugün tarihin en dramatik savaşlarından birini anma günü olduğunu belirtti.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin de bulunduğu kalabalık grup, ''Sarıkamış Türküsü'' eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi. Burada yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Yalova

Yalova'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan etkinliğe katılan her yaş grubundan vatandaş, ''Sarıkamış Türküsü'' eşliğinde 3 kilometrelik güzergahta yürüdü.

Yürüyüşte yer alanlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi taşıdı. Heykel’de son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için edilen dua ile son buldu.

Yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve gaziler de katıldı.

Yurdun diğer kentlerinde de çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri için 50 bin kişi yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 50 bin kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, şehitler için dualar edildi.

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

Diriliş "Ertuğrul" oyuncuları da yürüyüşteydi

Yürüyüşte, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıran Orhan Kılıç ile Abdurrahman Alp karakterini oynayan Celal Al da yer aldı.

Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın mesajları okundu.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı.

Solo Türk gösterisine sis engeli

Sarıkamış'ta yapılması planlanan Solo Türk gösterisi ise Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki yoğun sis nedeniyle uçakların kalkamaması sebebiyle iptal edildi. Bunun yerine, cuma günü ilçe üzerinde deneme uçuşu yapan pilotların video klipleri alandakilere izletildi.

"Yürüyüşe 50 bin kişi katıldı"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, vatan için gözünü kırpmadan şehit olanları asla unutmayacaklarını belirterek, şehitlerin torunları olarak bugün onları andıklarını ifade etti.

Etkinliğin milleti daha da güçlendirdiğini dile getiren Bak, "Bu etkinlik milletin bayrak, millet, vatan, devlet bilincini artırıyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu vatanı geleceğe taşımak için büyüyen, gelişen Türkiye için ve geleceğe güçlü şekilde yürümek için çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 50 bin kişi bu organizasyona katıldı, yürüyüşümüz devam ediyor. Tek yürek, tek millet olarak, büyüyen gelişen Türkiye istiyoruz. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. Bu millete hiç kimse diz çöktüremeyecek, bu milletin ezanını kimse susturamayacak, bu milletle kimse başa çıkamayacak. Yürümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonomimizle bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan ile buraya gelen mücadele sonsuza kadar devam edecek." diye konuştu.

"Ecdat, dil, din, ırk ayırımı yapmadan millet olma şuuruyla hareket etti"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise Sarıkamış'ta donmak pahasına da olsa gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ecdadı hep yad edeceklerini ve saygıyla anacaklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Bin yıldır bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani'den başlayarak bu toprakları bize vatan bırakan şehitler olmak üzere içeride ve dışarıda bataklıkları kurutmak için mücadele eden, şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yolda gazi olanlara da uzun ömürler diliyoruz. Ecdat, şehadet şerbetini içmek için Yemen, Musul, Şam, Halep, Bakü ve Kafkaslar'dan gelmişti. Anadolu coğrafyasının her yerinden gelenlerin bize bıraktıkları önemli bir mesaj, miras vardı. 103 yıl önce buraya gelen ecdat; diline, dinine, ırkına bakmamıştı, millet olma şuuruyla bu toprakları bize vatan olarak bırakmıştı."