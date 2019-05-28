Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonu ile Erciyes Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, adlarına hatıra ormanı oluşturulan Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.
Günaydın, şöyle devam etti:
Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz de 2013 yılından itibaren Erciyes'te ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.
Şu ana kadar Erciyes'e 3 milyon 862 bin fidan dikildiğini anlatan Diltemiz, şunları kaydetti:
"Hedefimiz 10 milyon fidanı Erciyes ve çevresine dikmektir. Çalıştığımız alanlar genelde gözden ırak anayol dışında kalan alanlar. İlk defa anayola yakın bu sahada çalışıyoruz ve bu projenin adı Koç Dağı Projesi. Bu sene diktiğimiz fidan sayısı 680 bin."
Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Uçkan ile fidan dikti.