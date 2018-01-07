Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sarıkamış Harekatının 103. yılı dolayısıyla Erciyes Dağı'nda anma yürüyüşü düzenlendi.



Vali Süleyman Kamçı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kişi, Erciyes Dağı'ndaki yürüyüşe katıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra öğrenciler, polis okulu mensupları, Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık bir kilometre mesafe katedildi.



Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Güzergahın bazı yerlerinde öğrenciler, Sarıkamış harekatını temsil eden oyunlar sundu.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Kamçı, Sarıkamış harekatının 10 binlerce vatan evladının, bir bıçak kadar keskin olan soğukta şehit düştüğünü vurguladı.

Sarıkamış harekatının Türk tarihinin en acı hatıralarından olduğunu belirten Kamçı, "Sarıkamış'ta bedenleri buz tuttuğu halde üstün bir cesaretle son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak üzere bugün tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Biz de bu kapsamda ilimizde çeşitli anma etkinlikleri düzenliyoruz. Sarıkamış, memleketimizin dört bir yanından gelen, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen, vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğimizin ölümsüzlük destanıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de destanlarla dolu Türk tarihinin altın sayfalarından birini anmak için Erciyes'te bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkamış’ta 103 yıl önce sadece düşmanla değil doğanın en zor şartlarıyla mücadele edilerek bir destan yazıldığını vurgulayan Çelik, "Bu destan bazı kaynaklara göre eksi 40-45 derece soğukta yazılan bir destandır. Üstelik, şimdi bizim üzerimizde olduğu gibi soğuk havaya uygun kıyafetleri bulunmayan kahramanların yazdığı bir destandır bu. Arşivlere göre Sarıkamış’ta şehit düşenler arasında 550 Kayserili de vardı. Sarıkamış’ta şehit düşenler arasında Adanalı, Yozgatlı, Rizeli, Sivaslı ve daha pek çok ilimizden atalarımız olduğu gibi Bağdatlı, Kerküklü, Piriştineli, Kosovalı, Halepli de vardı." dedi.

Halep'ten, Bağdat'tan Sarıkamış'a gelerek bu vatan için seve seve ölüme gidenlerin 'burada ne işim var' demediğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ta bu vatan için hiç düşünmeden ölüme gidenler arasında, ayaklarında parçalanmış çarıklarla 15-16 yaşlarında gençler de vardı. İşte böylesine vatansever bir ecdadın torunlarıyız. Yurdunu, milletini canından aziz bilen bir ulusun fertleriyiz. Bugün de bizde bir değişiklik yok. 103 yıl önce neysek bugün de oyuz. Vatanımızı böldürtmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için 103 yıl önce eksi 40 derecede Hakk’a yürüyen ecdadımızın torunları bugün de vatana göz dikenin gözünü oymak, el uzatanın elini kırmak için seve seve Hakk'a yürüyor."